FC Porto um a um contra o Farense: fantasia de Borges valeu um final feliz

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-1 frente ao Farense.

Diogo Costa 6

Apanhou um susto quando viu a bola bater na barra (43"), após bicicleta de Muscat. A fechar, salvou os três pontos, ao ir ao chão para negar o 2-2 à palmada após cabeceamento de Matteus Oliveira.



João Mário 7

Desinibido a atacar, colecionou subidas e bons lances individuais, a fazer lembrar o"velho" João Mário. Aos 66", quase fazia um golaço, que a barra negou. Saiu aos 86" em défice físico.



Fábio Cardoso 6

Quase sempre subido, esteve sereno e vai ganhando confiança com a bola. No golo do Farense, tentou bloquear a trajetória, mas não foi suficiente.