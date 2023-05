FC Porto um a um contra o Casa Pia | Trunfos do resgate saltaram da cartola

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-1 frente ao Casa Pia, na ronda 32 do campeonato.

Diogo Costa 7

Apanhado de surpresa no autogolo, fez três boas defesas: esticou-se para travar o tiro de Godwin aos 9", repetiu a dose aos 45" e disse "não" ao 1-2 aos 60".



Pepê 6

Apareceu a espaços na primeira parte. Na segunda, esteve quase sempre subido e, apesar de alguns exageros individuais, levantou para Toni no lance da reviravolta.



Fábio Cardoso 5

Ensaiou uma bicicleta aos 16", que saiu sem direção. Aos 44", Godwin ganhou-lhe a frente para criar muito perigo. Sacrificado aos 55".



Pepe 5

Bloqueou disparos de Soma aos 37" e 70", mas teve uma perda comprometedora aos 44". Aos 60", não conseguiu cortar e valeu Diogo Costa. Manteve o controlo da defesa na reta final.



Wendell 5

Um cruzamento perigoso aos 45" e um livre bem batido aos 72". Por outro lado, esteve algo errático a defender e perdeu bolas desnecessárias.



André Franco 4

Na vaga de Otávio, atirou por cima numa boa oportunidade, aos 21". Quase sempre sem influência, converteu de forma disparatada um livre perigoso (68"). Saiu aos 83".



Uribe 7

Esteve perto do golo aos 8" e 85" e, após a saída de Fábio Cardoso, fez dupla com Pepe no eixo. Cumpriu na missão, após primeira parte de muito trabalho.