FC Porto um a um contra o Braga: Taremi com muita classe e um chapéu de aba larga

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto na partida com o Braga, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terminou empatada a um golo.

Diogo Costa 6

Sem culpa no golo do empate, num jogo em que até foi sujeito a pouco trabalho, teve ainda uma saída precipitada a um cruzamento na primeira parte. Bem a jogar com os pés, solicitando os companheiros com passes longos.



Manafá 5

Teve uma noite de muito trabalho, esteve interventivo, dinâmico e nem sempre bem, mas, mesmo quando falhava, nunca desistia e corria de imediato para recuperar a bola.



Pepe 7

Exibição de grande nível. Forte no jogo aéreo e nas dobras, teve ainda um corte soberbo, quase em cima da linha, já na segunda parte, a evitar o golo do Braga.



Mbemba 6

Apesar de ter estado uns furos abaixo de Pepe, teve, ainda assim, alguns bons cortes. Foi ainda dele o passe longo que resultou no erro cometido por Matheus.



Sarr 6

Seguro a defender, não teve medo de pedir a bola para sair a jogar. Teve ainda a preocupação de fechar o espaço dentro da grande área para ajudar os centrais, tornando-se numa ajuda preciosa.



Fábio Vieira 6

Rendeu Corona e teve alguns pormenores de grande nível, nomeadamente a combinação para Taremi que só não resultou em golo porque Matheus defendeu. Fez ainda uso do seu forte pontapé, mas, se no primeiro remate o guarda-redes fez uma boa defesa, no segundo a bola saiu ao lado.



Sérgio Oliveira 6

Começou o jogo praticamente com uma bomba defendida por Matheus, num livre direto bem marcado. Ocupou bem os espaços a defender e construiu jogo, sobretudo na primeira parte, saindo desgastado já na etapa complementar.



Uribe 3

Que grande jogo estava a fazer o médio portista. Estava a ser soberbo tanto a defender como a atacar. Parecia uma autêntica carraça a defender e um mestre a construir jogo. No entanto, estragou tudo quando perdeu a cabeça, agrediu Esgaio e foi expulso, deixando a equipa a jogar com nove.

Luis Díaz 6

Ao contrário de Uribe, nada fez para ser expulso, acabando por ver um vermelho num lance em que até esteve quase a marcar, depois de mais uma das suas arrancadas pela esquerda. O árbitro, no entanto, não o deixou brilhar mais.



Marega 5

Teve pouca bola para jogar e não teve uma única ocasião para marcar. Mesmo assim, é de louvar o espírito de sacrifício e de solidariedade que demonstrou para ajudar a equipa a defender, nomeadamente na segunda parte.



João Mário 4

Entrou numa fase complicada do jogo, quando a hora era de defender, mas ainda começou por tentar esticar o jogo pelo flanco esquerdo.



Loum 4

Recebeu o cumprimento de Pepe mal entrou e foi logo posicionar-se no eixo defensivo. Teve alguns bons cortes, mas outros para zonas proibidas.