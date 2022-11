FC Porto um a um contra o Boavista: Otávio de pé a fundo e Galeno no pendura

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória (1-4) em casa do Boavista, para a ronda 13 do campeonato.

Diogo Costa 5

A noite tranquila acabou nos 75 minutos. Foi salvo duas vezes pelo ferro, mas, na segunda, a bola fez ricochete nas suas costas e entrou.



Pepê 6

Foi defesa no papel e extremo em várias ocasiões na etapa inicial, período em que se aventurou no ataque. Tirando uma oferta para Mangas, na tentativa de evitar o canto, fechou bem o flanco.



Fábio Cardoso 6

Irrepreensível na proteção à área e no controlo das ações de Yusupha. Entrou tarde na corrida para o Mundial...



Marcano 7

Rompeu pela defesa do Boavista para apontar o 25.º golo pelo clube e abrir caminho à vitória. Ganhou a maioria dos duelos que disputou e só Bozeník lhe deu mais trabalho.



Wendell 6

A habitual acutilância ofensiva, sem comprometer a defender. Está a crescer em confiança e até fez um atraso com o peito para Diogo Costa. Bateu um livre para fora.



Uribe 7

Foi um tampão importante na zona intermédia, impondo-se na luta pela recuperação da bola (conseguiu cinco interceções e três desarmes). Aos 10" teve um disparo cruzado ao lado.



Eustáquio 7

Fez circular a bola com eficácia e critério, obrigando os axadrezados a rodar rapidamente para evitar desequilíbrios. Depois de ter atirado um livre por cima, marcou aos 64" com um remate colocado na área.



Galeno 8

Podia ter saído do Bessa com um hat trick, mas Bracali fez-lhe a desfeita na primeira vez que Otávio o isolou. Irrequieto pela esquerda, apareceu na área a bisar na parte final.



Evanilson 6

Arranque muito interventivo, com duas oportunidades de cabeça, a primeira desperdiçada de forma incrível. Contudo, usou-a na perfeição para um desvio precioso ao primeiro poste no 1-0, antes de sair lesionado.



Taremi 6

Saiu algo desagradado, sem cumprimentar os companheiros, por ainda ter a esperança de marcar. Nos 78" em que jogou, atirou duas vezes ao lado e, na outra, viu Bracali ir ao canto negar-lhe o golo. Picou o ponto com a assistência para o 2-0.



Toni Martínez 5

Movimentou-se bem no último terço e teve dois disparos às malhas laterais.



Grujic 5

Injetou segurança à circulação de bola.



Rodrigo Conceição 5

Sem problemas para fechar à direita.



Pepe 5

Alguns minutos para mostrar que está apto para ir ao Catar...e ver um amarelo.



Bruno Costa 5

Um remate de cabeça para defesa de Bracali.