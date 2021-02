FC Porto um a um contra o Boavista: Francisco perto de uma estreia épica

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no empate (2-2) frente ao Boavista, para a ronda 19 do campeonato.

Marchesín 6

Um dos que mais merecia vencer do lado do FC Porto. Duas belas defesas a remates quase à queima-roupa de Alberth Elis (2" e 31") e astuto a sair da baliza noutras duas ocasiões.



Manafá 4

Ficou a queixar-se de uma dor e não defendeu até ao fim no lance do 0-2, acabando por sair aos 77". Esteve sempre sintonizado no ataque, mas sem lances de registo.



Pepe 5

Não escapou ao desnorte defensivo da primeira parte. Na segunda, teve um corte importante.



Diogo Leite 4

Foi batido por Jackson Porozo no 0-1 e teve muitas dificuldades com Alberth Elis.

Sarr 5

À exceção de um ou outro lance, não deu profundidade à esquerda e também não pareceu ter instruções para isso. Mais cómodo no eixo, somou uma ação importante na área, aos 73".



Corona 5

Aos 7", cruzou certinho para Marega desperdiçar e teve um remate prensado com algum perigo, numa noite em que não esteve inspirado.



Sérgio Oliveira 6

Quando marcou, de penálti, já tinha tido dois remates de meia distância que obrigaram Léo Jardim a aplicar-se. No segundo castigo máximo, acertou no poste.