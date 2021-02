FC Porto um a um contra o Belenenses: eletricidade de Nanu e o ataque às escuras

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto no nulo frente ao Belenenses, da jornada 17 do campeonato.

Marchesín 6

Com maior ou menor sintonia com os companheiros nas saídas da baliza, resolveu os poucos problemas que o Belenenses lhe criou.



Nanu 7

Estava a ser dos melhores - senão o melhor - elemento dos dragões até ao momento em que se lesionou. Foi voluntarioso e surgiu várias vezes no ataque a tentar desequilibrar. Numa dessa incursões, de resto, acabou por chocar com Kritciuk.



Mbemba 7

Jogo de máxima concentração. Apareceu bem a tapar as subidas de Nanu e afastou o perigo sempre que a bola surgiu no seu raio de ação.



Pepe 6

Exibição globalmente positiva, ainda que tenha tido um desentendimento com Marchesín e uma má abordagem que permitiu a Miguel Cardoso criar perigo.



Manafá 5

Deu muita profundidade no flanco canhoto, mas a "falta" de pé esquerdo levou-o a evitar muitos cruzamentos. Não facilitou a fechar.



Uribe 5

Dois remates de longe sem a devida direção, muitas perdas de bola e alguma dificuldade para travar os contra-ataques do Belenenses. Já se lhe viu fazer melhor.



Sérgio Oliveira 6

Algo errático no passe, mas procurou servir as unidades mais ofensivas. Deixou a defesa lisboeta em sobressalto nas bolas paradas e aos 29" obrigou Kritciuk a uma grande intervenção.

Fábio Vieira 5

Deu sinais de vida pouco antes do intervalo, com dois passes para as costas da defesa, e procurou manter a dinâmica no começo do segundo tempo. Contudo, acabou por sair aos 70".



Felipe Anderson 4

É um jogador sem chama, tanto a defender como a atacar. Teve de ser alertado várias vezes para pressionar ou fechar, e no plano ofensivo teve um remate (45"+3") para boa defesa de Kritciuk.



Evanilson 4

Viu a eficácia que levava cair a pique, num jogo em que teve um golo anulado por fora-de-jogo. Teve outra ocasião de cabeça, mas atirou ao lado.



Taremi 6

A mobilidade e disponibilidade física permitiram-lhe fugir por várias vezes aos defesas e provocar alguns calafrios a Kritciuk, que lhe negou os festejos aos 82", na melhor ocasião dos dragões.



Luis Díaz 5

Procurou resolver sozinho o que o coletivo não foi capaz de fazer. Sem sucesso.



Corona 6

Deu alguma imaginação ao ataque e tirou da cartola a melhor jogada portista após o intervalo, cruzando para tiro de cabeça de Taremi (82").



Marega 4

Uma queda na área em que ficou a pedir penálti, quando estava em posição irregular, e nada mais.



Zaidu 5

Apareceu bem no último terço, mas nunca teve ocasião para cruzar. -Bruno Filipe Monteiro