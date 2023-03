UM a UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto na vitória, por 3-1, em casa do Chaves na 23ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 6

Impediu o 1-1 aos 23", com uma defesa espantosa e, aos 36", desviou um tiro traiçoeiro, mas até acabou por beneficiar de pontapé de baliza. No penálti, pouco podia fazer.



Rodrigo Conceição 5

Sentiu problemas para ultrapassar Langa na frente e, atrás, nem sempre recuperou bem a posição. Ainda assim, saiu em cima dos 90" sem ter comprometido.



Pepe 5

Forte na antecipação, deu o corpo às balas aos 23", travando a recarga de Euller. Por outro lado, o lapso que teve aos 50" podia ter saído caro, não fosse Marcano a emendar.



Marcano 6

Deu critério à saída de bola e, aos 50", impediu o golo do Chaves com um corte fenomenal. Ponto negativo: o cartão que viu tira-o da receção ao Estoril.



Zaidu 6

Foi de uma subida do nigeriano que nasceu o golo inaugural, no exemplo perfeito da acutilância que deu à manobra ofensiva pela esquerda. Só a falta da grande penalidade borrou a pintura.



André Franco 5

Aos 7", dentro da área, disparou um "balão". Registou duas ou três incursões interessantes no último terço, mas acabou por ter pouca influência, saindo aos 83".



Grujic 6

Procurou manietar as linhas de passe flavienses e, ainda que não tenha sido sempre bem-sucedido, assinou exibição competente, dando fluidez à circulação no miolo.



Eustáquio 6

Admoestado desde bem cedo (8"), participou nos dois golos, servindo Otávio para o segundo. Foi o primeiro a sair, aos 65".