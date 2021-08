O FC Porto estreou-se a vencer na I Liga Bwin, na receção ao Belenenses, por 2-0, no Dragão

Diogo Costa 6

Apanhou um susto com Ndour nos minutos iniciais e travou-lhe um remate perto do fim, fase em que voou para travar um disparo de Afonso Sousa . No demais, um jogo tranquilo, quer a jogar com os pés, quer a sair dos postes.



Mbemba 6

Não facilitou na marcação ao avançado do Belenenses que caiu na sua zona e fechou muito bem à direita sempre que João Mário subiu pelo flanco. No fim perdeu uma bola em zona difícil.



Pepe 7

Transpirou serenidade, mesmo sob pressão, resolvendo com classe um lance em que Diogo Costa já não estava na baliza. Esteve irrepreensível nos duelos individuais pelo ar e pelo solo.