FC Porto um a um | Baró e Namaso contra a desfeita

UM A UM >> Análise individual aos jogadores do FC Porto no empate (1-1) com o Rayo Vallecano

Cláudio Ramos

Chamado a brilhar numa mancha perfeita a Salvi. Reclamou os méritos por ter travado remate em arco de Isi na primeira parte, mas pareceu surpreendido no remate atabalhoado de Álvaro García.



Pepê

Sem soltar magia, debitou nas contas do jogo uma única ameaça, vendo um belo remate defendido por Dimitrievski.



Pepe

Tentou ser exemplo a curar o excesso de apatia da equipa, não deixando de ser autoritário quando o Rayo procurou provocar estragos. Sem ele em campo, esvaziou-se o comando e o rival marcou.



Marcano

Não disfarçou incómodo ou menor mobilidade nos esticões ofensivos do Rayo.



Zaidu

Provou as razões de aparecer melhor posicionado para começar a época a titular, com desenvoltura e capacidade de aceleração e penetração com bola. Ganhou o penálti, além de ter animado

a plateia em boas investidas, bem oleado com Galeno.



Otávio

Ainda longe da receita contagiante, deu apenas essa ilusão perto do intervalo mas caiu por terra quando tinha tudo para finalizar.



Grujic

Sem capacidade para mudar a velocidade, funcionando unicamente como cola entre a retaguarda e o miolo. Cumpriu nos posicionamentos e, de resto, acanhado.



Eustáquio

Promissor na entrega e na energia, foi capaz de quebrar linhas do opositor, mas pecou sempre na clarividência no último terço. Perdeu o golo num remate a rasar o poste.



Galeno

Estonteante o seu ritmo na primeira parte, cavalgando para cima dos rivais e magicando as melhores soluções para furar a resistência do Rayo. Faltou definir melhor, mas o veneno esteve lá, descarado como se lhe pede.



Toni Martinez

Lutou e partiu para os duelos mas, quase a sempre, em lances condenados ao fracasso. Não foi mais que um avançado voluntarioso, não conseguindo também desequilibrar a defesa rival.



Taremi

Défice de confiança refletido em novo penálti desperdiçado, denunciando a cobrança, apesar da boa reação do guarda-redes do Rayo. Muito na expetativa de adornos

ou toques subtis.



Namaso

Oportuno golpe de cabeça a valer empate e a acentuar os bons sinais após entrar...



Fran Navarro

Na estreia de azul no Dragão, mal entrou, recebeu de Galeno convite a faturar, mas o remate saiu à figura.



Rodrigo Pinheiro

Tentou cumprir, mas Álvaro entrou nas suas costas para o golo do Rayo Vallecano.



Fábio Cardoso

Apanhou fase difícil do jogo e acabou com braçadeira.



Romário Baró

Muita calma associada a uma sublime visão. Máxima precisão a dar o 1-1 a Namaso.



Gonçalo Borges

O jogo ficou desconfortável, mas soube agigantar-se e mostrar que pode ser uma arma a ter em conta.



André Franco

Sem espaço para brilhar.



Francisco Meixedo

Voltou a ser testado.



Bernardo Folha

Lançado nos minutos finais.



David Carmo

Viu-se num choque forte com um adversário.



Wendell

Zaidu teve pilhas para durar até ao fim e o brasileiro saiu tarde do banco.