FC Porto um a um ante o Rio Ave: tiro de Toni Martínez abateu a caravela

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto que atuaram na vitória por 1-0 sobre o Rio Ave, este sábado, referente à 21.ª jornada da Liga Bwin.

Diogo Costa 7

Fez duas defesas sensacionais, aos 28" e aos 30", que impediram o golo que parecia certo do Rio Ave. Quando a equipa mais precisava, lá estava ele para mostrar serviço.



João Mário 5

Sem o fulgor de outros jogos, teve muito trabalho para travar Fábio Ronaldo. Mesmo assim, nunca deu um lance como perdido.



Pepe 6

Exibição de nível elevado e com nota que só não é superior porque, aos 23", perdeu um lance aéreo com Boateng, que terminou com o golo anulado a André Pereira.



Marcano 6

Voltou a estar em bom plano a defender, recuperando inúmeras bolas e tendo ainda a preocupação de fechar os espaços de Wendell.



Wendell 5

Cometeu alguns deslizes e perdeu algumas bolas, mas acaba por ser decisivo com a assistência para o golo de Toni Martínez



Grujic 6

Deu um apoio importante aos centrais. Tentou ainda o golo, aos 90"+4", mas a bola saiu à figura do guarda-redes.



André Franco 5

Procurou jogar simples e sem comprometer, mas sem intensidade e sem rasgos individuais que abrissem a defensiva contrária.



Eustáquio 7

Colocou ordem na equipa e deu ritmo ao jogo, sobretudo na segunda parte. Exibição de grande nível a defender, a atacar e nas bolas paradas.



Pepê 7

Teve pormenores de enorme qualidade que empolgaram as bancadas. Impressionante, inclusive, a jogada magistral, aos 88", que quase resultava no golo de Dany Namaso. Esteve e todo o lado.



Taremi 5

Nota-se que está desgastado e as coisas não lhe saem de feição, mas lutou e deu tudo à equipa. Acabou por ter influência no golo ao tentar marcar, com um toque em habilidade, que confundiu a defesa do Rio Ave.



Zaidu 4

Instantes depois de ter rendido Wendell, atrapalhou Diogo Costa e depois acabou por completar o alívio. Aos 90"+6", falhou o corte e provocou um lance perigoso para a baliza portista.



Gonçalo Borges 6

Acelerou o jogo pela esquerda e ainda ajudou Zaidu a defender. Tentou ainda o golo, mas não chegou a tempo ao cruzamento de Dany Namaso



Bernardo Folha 5

Ajudou a manter a ordem no meio-campo, recuperando muitas bolas, Num desses roubos, avançou no terreno e rematou defeituosamente.

Dany Namaso 6

Irreverente, criou muitos problemas à defesa do Rio Ave. Rápido com bola, esteve para marcar, mas Pantalon não deixou.