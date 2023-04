Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

UM A UM >> Análise aos jogadores do FC Porto na vitória, por 2-1, na receção ao Santa Clara na 28ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 5

Após 90" em que quase só jogou com os pés, sofreu um golo, sem culpa, quando pouco fazia prever.



Manafá 5

Envolveu-se bem na manobra ofensiva ao longo da primeira parte, efetuando um belo cruzamento aos 29". Na segunda, esteve menos certeiro no passe e mais alienado. Saiu aos 66".



Pepe 5

Exagerou nas bolas longas na fase inicial, mas apareceu a limpar aos 17". Dois momentos destoaram da postura tranquila: um corte em que complicou (75") e o golo do Santa Clara, num lance em que aparentou andar à deriva.