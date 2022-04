FC Porto: trio de fora na véspera da visita a Braga

Dragões voltaram a treinar esta manhã. À saída do Olival, Conceição passou algum tempo a distribuir autógrafos

O último treino do FC Porto de preparação para o jogo com o Braga, marcado para amanhã (18 horas), desenrolou-se ainda sem Uribe, Bruno Costa e Manafá. O trio continua o processo de recuperação das respetivas lesões, sendo que os dois médios são aqueles que ainda têm algumas hipóteses de voltar a jogar esta temporada.

Ainda assim, o boletim clínico divulgado pelos azuis e brancos dá conta de que o colombiano e o português voltaram a trabalhar de forma condicionada, o que significa que o regresso poderá ainda não acontecer na cidade dos Arcebispos. De fora ficará o lateral-direito, já que deu continuidade à série de tratamentos que tem realizados desde que foi operado, a 31 de dezembro de 2021.

O dia de amanhã, recorde-se, poderá ser de festa para o FC Porto, que matematicamente está apenas a quatro pontos de conquistar o título. Tudo o que os dragões precisam de fazer é de obter um resultado melhor nesta jornada do que o Sporting, que joga a partir das 20h15, com o Boavista, no Bessa.

Apesar da proximidade para o título, foram poucos os adeptos que ontem se juntaram ao portão do centro de treinos do Olival para contactar com os jogadores. Mesmo assim, Sérgio Conceição ainda passou algum tempo a distribuir autógrafos, a posar para fotografias e a trocar algumas palavras com quem estava presente.