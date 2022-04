FC Porto: três no boletim clínico e figura da equipa B às ordens de Conceição

Jogo com o Vizela no próximo sábado.

O plantel do FC Porto continuou esta quinta-feira a preparar a receção ao Vizela, com a presença de Danny Loader. Segundo informou o clube no site oficial, o avançado inglês de 21 anos trabalhou às ordens de Conceição.

Loader tem sido um dos destaques da equipa B, onde leva 12 golos em 30 jogos, e já participou em dois encontros da formação principal, com um golo marcado.

No boletim clínico portista continuam os nomes de Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (treino condicionado).

A partida entre o FC Porto e o Vizela tem início marcado para as 19h00 de sábado. Caso vençam ou empatem, os dragões terão de esperar pelo jogo entre Sporting e Gil Vicente, no domingo, para saber se festejam o título na ronda 32. As contas são simples: têm de fazer melhor resultado do que os leões.