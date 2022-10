FC Porto treina no Dragão antes de viajar para os Açores

Regresso ao trabalho após a goleada em Brugge teve apenas Pepe no boletim clínico.

O ​​​​​​​FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho, depois da vitória em Brugge e respetivo apuramento para os oitavos da Champions.

Pepe, que prossegue o tratamento a uma lesão no joelho, é o único nome no boletim clínico.

Com um calendário muito apertado, os dragões voltam já amanhã à embarcar para nova viagem, rumo a Ponta Delgada, onde vão defrontar o Santa Clara, no sábado, às 15:30.

Antes, há um último treino que, ao contrário do habitual, não será no Olival, mas no Estádio do Dragão, onde Sérgio Conceição falará em conferência de Imprensa, por volta das 16h30.