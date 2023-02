FC Porto: Toni Martínez decide e já faz mira à melhor marca da carreira

Avançado teve um golo a valer a vitória pela primeira vez esta época e já só está a quatro disparos dos 14 que registou pelo Famalicão. Martínez não é um titular habitual, mas em todas as temporadas ao serviço do FC Porto foi decisivo em alguns jogos. Segue-se a Liga dos Campeões, a única prova na qual ainda não marcou.

Se durante a semana se apontava Toni Martínez à titularidade para ajudar o FC Porto a responder às várias ausências, o espanhol não fez por menos e foi decisivo, ao marcar o golo do triunfo por 1-0 sobre Rio Ave.

Em termos de impacto no resultado final, foi o encontro mais importante para o espanhol, ao mesmo tempo que reforça os melhores números de azul e branco. O desvio certeiro materializou o décimo golo em 34 jogos, mas apenas 11 a atuar de início.

Os 1268 minutos que leva equivalem basicamente a 14 partidas completas. Seja como for, Toni não chegava aos dez golos desde 2019/20 ao serviço do Famalicão. Há a ressalva de, em 2020/21, ter apontado nove golos pelo FC Porto e um pela equipa B, mas o registo atual, naturalmente, tem outro significado. Os 14 remates certeiros que Toni conseguiu no Minho foram a melhor marca da carreira e está cada vez mais próxima.

De resto, não sendo um titular habitual, o espanhol de 25 anos tem conseguido golos decisivos para a obtenção de vitórias em todas as épocas de azul e branco. Fê-lo por duas vezes em 2020/21, três na última época e agora na receção ao Rio Ave, numa fase em que o FC Porto está proibido de perder pontos no campeonato.

No horizonte, porém, segue-se o regresso da Liga dos Campeões com a visita ao Inter de Milão. E aqui está um desafio ainda por superar para Toni Martínez: faturar na prova de clubes mais importante do mundo. Fê-lo na Liga Europa, curiosamente frente a uma equipa italiana, a Lázio, mas esta época soma apenas 89 minutos, sem ter sido titular.

Com Evanilson (e não só) em dúvida para a deslocação ao Giuseppe Meazza, o camisola 29 espreita o onze frente a uma defesa batida apenas por cinco vezes nos 11 encontros que disputou em 2023.