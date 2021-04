FC Porto teve visita especial em Sevilha: "As saudades são muitas"

Óliver Torres visitou a comitiva azul e branca no hotel ainda antes do jogo com o Chelsea.

Na tarde de terça-feira, antes do jogo com o Chelsea, o plantel do FC Porto recebeu a visita de um velho conhecido: Óliver Torres.

O médio espanhol, que agora representa o Sevilha, deu um saltinho ao hotel onde a comitiva estagiava para incentivar alguns dos antigos companheiros e o treinador, mas também o clube pelo qual nunca deixou de acarinhar publicamente desde que saiu, no defeso de 2019.

Em declarações à FC Porto TV, Óliver falou em "saudades" dos antigos companheiros de equipa e do staff portista, abordando ainda os jogos dos dragões com o Chelsea em solo sevilhano: "Não gostei de saber que o FC Porto teria de jogar fora do Dragão, mas gostei que tivesse sido assim agora, jogaram no 'meu' atual estádio. É um prazer ver a malta do FC Porto", começou por referir o espanhol, de 26 anos.

"Tinha saudades dos colegas de equipa, do pessoal do staff. Sempre que me falam de algo sobre o FC Porto, as saudades são muitas, é sempre uma alegria ter carinho e aproximação ao clube. Mensagem aos adeptos? Penso muito em vocês desde que aconteceu esta situação da covid-19, que estejam o melhor possível. Foi um prazer e um privilégio ter jogado no estádio [do Dragão], na cidade e no clube. Ficarão sempre no meu coração", rematou.

Depois de Óliver ter estado com a equipa azul e branca, o FC Porto foi eliminado da Champions. Os dragões bateram o Chelsea por 1-0, mas o resultado foi insuficiente para inverter os dois golos marcados pelos "blues" na primeira mão dos quartos de final.