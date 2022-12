FC Porto teve uma "visita especial no Dragão" no jogo com o Vizela

Vitinha, agora no PSG, assistiu ao encontro da Taça da Liga.

O encontro entre FC Porto e Vizela, para a Taça da Liga, contou com um espectador especial no Dragão: Vitinha. O médio, que recentemente defendeu as cores de Portugal no Mundial do Catar, deslocou-se ao estádio para rever caras conhecidas, num momento assinalado pelo clube nas redes sociais.

"Visita especial no Dragão. Bem-vindo a casa Vitinha", escreveu o FC Porto no Twitter.

O médio de 22 anos, formado nos dragões, foi transferido esta temporada para o PSG, onde contabiliza 20 jogos até ao momento.