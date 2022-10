FC Porto teve mais uma baixa no último treino antes da viagem para os Açores

Gabriel Veron fez apenas tratamento esta sexta-feira, juntando-se a Pepe.

Gabriel Veron está a contas com uma mialgia de esforço na coxa direita e falhou o treino vespertino do FC Porto, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais, na véspera da deslocação ao Santa Clara, da 11.ª ronda da I Liga.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial na Internet, o avançado fez tratamento durante a sessão ocorrida no Estádio do Dragão, no Porto, para se juntar no boletim clínico ao defesa e capitão Pepe, a debelar uma entorse no joelho esquerdo.

Gabriel Veron, de 20 anos, soma 14 jogos, um golo e uma assistência na temporada de estreia pelo FC Porto, tendo sido suplente utilizado durante a goleada imposta na visita aos belgas do Club Brugge (4-0), na quarta-feira, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que ajudou a garantir o acesso aos oitavos de final.

Os dragões, que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, no sábado, às 14h30 locais (15h30 no continente), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.