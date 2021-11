FC Porto com alteração de última hora: Uribe "chumbou" no aquecimento

Médio colombiano lesionou-se frente ao Boavista, mas estava inicialmente no onze do FC Porto frente ao Milan.

Matheus Uribe não deu sinais positivos no aquecimento do FC Porto e acabou substituído por Grujic no onze inicial. O médio internacional colombiano estava inicialmente escalado por Sérgio Conceição para o encontro com o Milan, mas deixou os exercícios que antecederam o jogo mais cedo.

Uribe, habitual titular nos dragões, lesionou-se no dérbi do fim de semana passado com o Boavista e a utilização chegou praticamente a ser posta de parte por Sérgio Conceição na conferência de antevisão.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.