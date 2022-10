FC Porto teve 90 milhões em mais-valias e Vitinha é negócio histórico

Vendas de Vitinha, Fábio Vieira, Luis Díaz e Corona geraram proveitos recorde à SAD azul e branca. Saída de Nakajima custou 4,7 M€.

As vendas dos passes de jogadores no exercício que terminou em 30 de junho de 2022 geraram mais-valias líquidas de 90,5 milhões de euros à SAD do FC Porto, conforme é revelado pelo relatório e contas consolidado de 2021/22, esta terça-feira enviado à CMVM.

Nessas contas estão incluídas as verbas relativas às transferências de Vitinha (PSG), Fábio Vieira (Arsenal), Luis Díaz (Liverpool) e Corona (Sevilha).

A venda de Vitinha ao campeão francês acaba por ser o maior negócio da história da SAD do FC Porto no que diz respeito a lucro. O internacional português foi transferido por 41,5 milhões de euros, gerando uma mais-valia de 35,5 M€, após dedução do valor global de cerca de seis milhões de euros do efeito da atualização financeira das contas a receber a médio prazo originadas por esta transação e dos custos com serviços de intermediação prestados pela Gestifute . Fábio Vieira gerou uma mais-valia de 28,9 M€, Luis Díaz de 24,9 M e Corona de 700 mil euros.

Por outro lado, foram registadas perdas por imparidade no montante de 4,7 M€ relacionadas, essencialmente, com o valor do passe do jogador Nakajima, que deixou de pertencer aos dragões. De referir ainda que o valor adiantado à SAD através do "factoring" foi de 94,8 M€ e que os encargos com serviços de intermediação de jogadores ascendeu a 14.2 M€.