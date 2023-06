FC Porto terá garantido jovem promessa do futebol colombiano

Brayan Mateo Caicedo tem 16 anos e vai reforçar o FC Porto, mas só se muda para Portugal quando completar 18 anos.

O FC Porto já terá garantido a contratação do jovem extremo Brayan Mateo Caicedo, que joga na formação do Cyclones de Cali, da Colômbia. A informação foi adiantada pelo jornalista Pipe Sierra, que dá conta de que o colombiano, de 16 anos, viaja nos próximos dias para Portugal para assinar o contrato com os dragões.

Ainda assim, Caicedo só vai mudar-se em definitivo para Portugal quando completar 18 anos.

O promissor jogador do Cyclones de Cali era seguido por grandes clubes da Europa, garante a mesma fonte.