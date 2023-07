FC Porto terá baixado as exigências financeiras por Mehdi Taremi

Taremi já recusou uma proposta milionária do Al Hilal porque quer manter-se na elite europeia. A mudança para Milão, porém, só acontecerá se o FC Porto aceitar vender o seu passe

O Milan continua de olho em Taremi e, de acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o FC Porto terá baixado as exigências financeiras pelo iraniano, que está no último ano de contrato, de 25 para 20 milhões de euros.

Porém, o iraniano não é o único nome na lista dos "rossoneri": Samuel Chukwueze, do Villarreal, já terá sido alvo de sondagens.

