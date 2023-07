FC Porto terá apresentado proposta por jogador do Boca Juniors

Alan Varela havia sido associado ao Benfica no mercado de inverno

O FC Porto terá apresentado uma proposta por Alan Varela, jogador argentino do Boca Juniors, avança esta quarta-feira a TyC Sports.

De acordo com as mesmas informações, os dragões terão oferecido oito milhões de euros por 80 por cento do passe do médio, que no mercado de transferências de inverno havia sido associado ao Benfica.

Ainda segundo a TyC Sports, espera-se uma resposta do emblema argentino nas próximas horas.