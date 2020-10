FC Porto tenta Pepê até ao fim, Felipe Anderson caiu

Extremo do West Ham complicou-se e os portistas vão insistir junto do Grémio para libertar o ala antes de janeiro

O mercado de transferências em Portugal não fechará sem o FC Porto realizar um último esforço para tentar convencer o Grémio a vender Pepê no imediato.

Os dragões ainda tiveram em cima da mesa a possibilidade de acolher Felipe Anderson, por empréstimo do West Ham, mas o negócio complicou-se de tal forma ao final da noite, que nesta altura está muito próximo de cair definitivamente. Por isso, a SAD tentará convencer, mais uma vez, os responsáveis do clube de Porto Alegre a deixar o extremo de 23 anos viajar já para Portugal, depois de terem chegado a uma plataforma de entendimento em relação aos valores da transferência (cerca de 15 milhões de euros). A verdade é que se o negócio não for possível agora, o FC Porto vai querer mantê-lo vivo para janeiro, altura em que os brasileiros já admitem a venda.

Segundo a Imprensa brasileira, Pepê até está bastante entusiasmado com a possibilidade de ingressar no FC Porto, não só pela hipótese de jogar na Europa e disputar a Liga dos Campeões, mas também porque supostamente veria o seu salário atual triplicar, passando a auferir mais de cem mil euros por mês. Mesmo assim, os responsáveis "gremistas" mantêm-se muito renitentes em abrir mão do jogador. "Tem que ter minha assinatura para ele sair", terá dito o presidente Romildo Bolzan, ontem, citado pelo jornal "Correio do Povo".

Jogador do Grémio veria o salário atual ser triplicado no Dragão, mas os responsáveis do clube não estão disponíveis para facilitar a saída. "Tem que ter a minha assinatura", avisou o líder Romildo Bolzan

A possível venda de Pepê é um assunto muito comentado do lado de lá do Atlântico e Everton, que deixou o Grémio este defeso para rumar ao Benfica, não passou ao lado dele durante a conferência de Imprensa diária na seleção do Brasil. "Pepê já vinha nesse crescimento no Grémio quando eu lá estava. A gente deseja sorte ao ex-companheiro e que possa continua nesse ritmo. Logo, logo ele também estará nos relvados europeus. Se não for agora, desejo-lhe toda a sorte", referiu o benfiquista.

Na segunda-feira circulou ainda o rumor de que o FC Porto estava a tentar Lemar, do Atlético de Madrid, para as alas. Ao fim da noite, a RMC dava conta de que essa possibilidade também teria caído.