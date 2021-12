FC Porto tenta isenção à inglesa para ter Zaidu frente ao Benfica

Zaidu está certo nos 28 eleitos da Nigéria, mas dragões vão aproveitar uma exceção para o ter no clássico. Jogadores que atuam no Reino Unido só se juntarão ao estágio a partir de 3 de janeiro, exceção que o FC Porto procura ver aplicada ao nigeriano. Restante comitiva tem de se apresentar esta quarta-feira

A expectável chamada de Zaidu à Taça das Nações Africanas (CAN) foi confirmada pelo selecionador interino da Nigéria, Augustine Eguavoen. O lateral-esquerdo é um dos 28 convocados e a chegada dos jogadores ao estágio das "super águias" está marcada já para dia 29, exceção feita aos oito eleitos provenientes de clubes do Reino Unido, que têm autorização para se juntarem à apenas a partir de 3 de janeiro.

Uma isenção que também foi solicitada pelo FC Porto, que espera vê-la aplicada a Zaidu, de modo a que o canhoto ainda esteja disponível para o clássico de dia 30 com o Benfica, no Estádio do Dragão, referente à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Titular no recente triunfo sobre as águias (3-0), o nigeriano cumpriu os 90 minutos e exibiu-se em bom plano, dando seguimento ao momento positivo que atravessa. No jogo anterior, até apontou um golo na vitória folgada (0-4) ante o Vizela.

Não obstante a concorrência de Wendell, Zaidu já realizou 18 partidas esta época e, na última paragem para jogos de seleções, em novembro, voltou aos eleitos da Nigéria após um período de ausência.

Em breve, na CAN e com Eguavoen ao leme, o lateral vai disputar um lugar no corredor canhoto com Jamilu Collins, jogador dos alemães do Paderborn.

De resto, a Nigéria entra em ação na CAN a 11 de janeiro, contra o Egito do português Carlos Queiroz. Seguem-se embates com Sudão (dia 15) e Guiné-Bissau (dia 19) no Grupo D da competição. Certo é que Zaidu falhará, pelo menos, os jogos da Liga com Estoril, Belenenses e Famalicão e a próxima ronda da Taça de Portugal.