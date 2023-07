FC Porto tenta a contratação de Alan Varela e negoceia diretamente com o Boca

Proposta de oito milhões de euros por 90 por cento do passe é o que está em cima da mesa e que os argentinos estão a analisar. Presença do clube nos oitavos de final da Libertadores pode complicar.

A prioridade de Sérgio Conceição é reforçar o meio-campo, que perdeu Uribe, e a SAD está no terreno, tendo feito uma abordagem por Alan Varela, médio do Boca Juniors que tem características semelhantes ao colombiano que deixou o dragão. A notícia "nasceu" numa publicação nas redes sociais de Germán García Grova, que trabalha na TyC Sports e Radio La Red, e que O JOGO confirmou junto do emblema de Buenos Aires.

Dragões tentam contratação do médio do Boca Juniors, com quem negoceiam diretamente

São oito milhões de euros por 90 por cento dos direitos económicos do jogador de 22 anos, uma das referências do clube treinado por Jorge Almirón, com quem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de dólares (13,4 M€), valor que com os impostos associados chega aos 20 milhões de dólares (18 M€).

Titular indiscutível no Boca Juniors, Alan Varela já leva 30 jogos (um golo) em 2023. Se for contratado pelo FC Porto, chegará com bastante andamento

De acordo com o que o nosso jornal apurou, os responsáveis portistas tratam do assunto diretamente com o clube, no caso com Daniel Bolotnicoff, que foi o empresário de Juan Riquelme, atual vice-presidente do Boca. A bola está, agora, do lado dos argentinos, que estão a analisar a oferta. O empresário do jogador, por sua vez, alega não ter conhecimento da oferta dos dragões.

Alan Varela, que também já foi apontado ao Benfica e ao Newcastle, é um dos jogadores referenciados pelo FC Porto não só pela qualidade que tem exibido, mas também por ser jovem e ter uma enorme margem de progressão, sendo, como tal, visto como um excelente investimento. Ainda que distante do valor da cláusula, a oferta portista está a ser considerada, mas há uma questão que pode complicar as negociações: o Boca está nos oitavos de final da Libertadores (a 2 e 9 de agosto), pelo que Sérgio Conceição poderá ter ter esperar algum tempo pela chegada de reforço.