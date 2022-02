FC Porto tem um registo sem igual nas principais ligas da Europa

FC Porto é o detentor da maior sequência de vitórias consecutivas (16) desta época nas dez principais ligas europeias.

O jogo com o Arouca obrigou o FC Porto a suar para garantir os três pontos, mas os dragões conseguiram alcançar a 16.ª vitória consecutiva na Liga Bwin.

Um registo que igualou o recorde do clube, estabelecido em 2010/11, com André Villas-Boas ao leme, e que vai adquirindo maior relevância em termos continentais cada vez que aumenta. Isto porque, olhando para as dez ligas mais cotadas da Europa, não se encontra maior série de triunfos em 2021/22 do que a dos azuis e brancos.