FC Porto tem um hábito depois dos tombos nas provas europeias

Com Sérgio Conceição, só por uma vez os dragões não triunfaram após uma desilusão europeia

Se é verdade que o Braga tem sido um adversário de má memória para o FC Porto no passado recente, também o é que os dragões têm respondido com vitórias aos tombos nas provas europeias com Sérgio Conceição ao leme.

Desde 2017/18, só por uma vez os azuis e brancos não venceram o jogo seguinte à eliminação das provas continentais ou à queda para a Liga Europa, como sucede agora, na ressaca do Atlético de Madrid. Aconteceu, precisamente, na primeira época do treinador no clube, quando ao afastamento dos "oitavos" da Champions, pela mão do Liverpool, se seguiu um desaire (1-0) em Paços de Ferreira.

No somatório das épocas seguintes, o registo é cem por cento vitorioso: Santa Clara (em 2018/19 e 2019/20), V. Setúbal e Tondela pagaram as contas deixadas pelas desilusões europeias do FC Porto. Na última época, a "fava" saiu aos beirões; contudo, os dragões até tinham vencido o encontro anterior: foi na eliminatória com o Chelsea, quando Taremi fez a diferença na segunda mão com um pontapé de bicicleta, mas insuficiente para anular a vantagem construída pelos londrinos no primeiro duelo.