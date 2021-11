FC Porto tem tido "pouca cabeça": o raio-x aos 37 golos marcados até ao momento

Equipa produz mais nas segundas partes e ainda só marcou uma vez de penálti e outra de livre direto. Meia distância é com Sérgio Oliveira. Golos são fabricados na maioria pela zona central

O FC Porto tem tido pouca cabeça esta época... Essa é uma das conclusões a que se chega ao fazer um "raio-x" aos 37 golos que a equipa de Sérgio Conceição leva, 28 no campeonato - é o ataque mais concretizador - cinco na Taça de Portugal, três na Liga dos Campeões e um na Taça da Liga.

Desses, apenas quatro foram pelo ar e devem-se em grande parte ao jogador do momento no Dragão: Luis Díaz é responsável por três dos quatro golos de cabeça e o outro foi assinado por Taremi, frente ao Liverpool. O pé direito, refira-se, tem dominado as finalizações (21), quase o dobro das conseguidas com o esquerdo.