FC Porto tem recompra de Oleg em cima da mesa: eis os detalhes

Paços recusou primeira oferta do Olympiacos devido aos prazos de pagamento, mas o lateral esquerdo pode mesmo sair em janeiro. Evolução do jogador nesta época tem impressionado.

O FC Porto vai estudar a possibilidade de avançar para a recompra de Oleg Reabciuk ao Paços de Ferreira. O interesse do Olympiacos no jogador é real e os pacenses até já recusaram uma primeira proposta, mas obriga os dragões a pensar sobre o lateral esquerdino.

É que os direitos económicos foram repartidos com o Paços de Ferreira para possibilitar, precisamente, uma operação deste género se tal for a vontade portista. Após uma transferência isso esfuma-se e esta é, por isso, a altura de uma avaliação, tanto mais que a evolução do jogador tem impressionado bastante.

O FC Porto vê em Oleg uma opção bastante interessante do ponto de vista desportivo e ainda financeiramente acessível, pelo tal facto de o clube possuir 40 por cento dos direitos económicos do jogador de 22 anos. Os restantes 60 estão divididos pelo empresário, Deco (20%), e pelo Paços de Ferreira (40%), que, de acordo com fontes consultadas pelo nosso jornal, recusou uma primeira proposta do Olympiacos para a aquisição do internacional moldavo, a rondar os 3,5 milhões de euros, devido aos prazos de pagamento sugeridos. Além do mais, Oleg é formado no Olival, conhece o ADN do clube e até fez parte da pré-época 2018/19 com Sérgio Conceição.

Interesse do Olympiacos coloca pressão nos dragões, que têm uma parte dos direitos do moldavo do Paços de Ferreira

A nega dada pelos pacenses ao campeão grego, que pensa em Oleg para competir com o veteraníssimo Holebas (36 anos), abre a porta à entrada em cena do FC Porto. A decisão dos azuis e brancos, contudo, deverá ser o mais célere quanto possível, uma vez que a equipa orientada por Pedro Martins pretende resolver o assunto rapidamente e prometeu voltar à carga muito em breve, por estar na iminência de perder Rúben Vinagre para o Braga.

Avançando para Oleg, o FC Porto garantiria uma boa solução para o futuro e uma alternativa clara no imediato para Zaidu, considerado indiscutível para Sérgio Conceição. O treinador recorreu a Manafá e Sarr quando não dispôs do nigeriano, mas conta com eles para outras posições (lateral-direito e central, respetivamente). Com o pacense não teria de preocupar-se com adaptações e ganharia um jogador semelhante ao ex-Santa Clara: rápido, agressivo a atacar e com golo. Ou não tivesse o moldavo já marcado ao Santa Clara e ao Benfica em 2020/21.

Lateral com selo "made in" Olival

Foi entre Sporting e Rio Maior que passou os primeiros anos na formação, mas foi no FC Porto que a Oleg a concluiu, depois de ter sido contratado ainda júnior ao Belenenses. O lateral-esquerdo fez a época quase toda de 2016/17 nos Sub-19 dos dragões, mas teve a primeira experiência na equipa B ainda nessa temporada. Na seguinte fixou-se como titular dos bês e em 2018/19 chegou a integrar o estágio de pré-temporada da equipa principal, em Lagos. Não ficou e em 2019/20 rescindiu com os portistas, mudando-se para Paços de Ferreira, onde progressivamente foi ganhando espaço.