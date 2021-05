FC Porto tem posição final garantida mas ainda muito para "decidir"

Sérgio Conceição procura fechar novamente a Liga NOS com 80 pontos, Sérgio Oliveira volta ao onze com a mira apontada à marca de golos de dois históricos e Taremi e Marche também têm objetivos à vista.

A confirmação do segundo lugar, que garantiu a entrada direta na Liga dos Campeões, não esvazia a motivação do FC Porto para o último encontro oficial da época, com o Belenenses.

Sérgio Conceição já afirmou em diversas ocasiões que não gosta de "perder nem a feijões" e a vitória no jogo desta quarta-feira valerá muito mais do que isso para o treinador, já que lhe permitiria atingir duas marcas individuais: o triunfo número 150 no campeonato e, mais importante do que isso, tornar-se no primeiro treinador da história a concluir quatro edições seguidas da competição com 80 ou mais pontos conquistados. Nas três anteriores, recorde-se, o técnico dos dragões encerrou a prova com 88 (2017/18), 85 (2018/19) e 82 pontos (2019/20).

Além de Conceição, existem alguns jogadores que encaram o jogo com o Belenenses com uma motivação extra, por ser a derradeira oportunidade para baterem algumas metas individuais. A de Sérgio Oliveira poder valer-lhe um lugar na história do FC Porto: o médio, que deverá surgir de início no 150.º jogo da carreira pelos dragões, na vaga de Uribe (castigado), chegou ao 20.º golo na visita a Vila do Conde e está apenas a dois de igualar os recordes de Zahovic e António Oliveira, fixados em 1998/99 e 1977/78, respetivamente. Nesta altura, o internacional português encontra-se atrás de Monteiro da Costa, que festejou por 21 ocasiões em 1951/52.

A partir daqui as marcas que podem ser superadas perdem um pouco de mediatismo, mas poderão encher o ego a Taremi e a Marchesín. O iraniano está apenas a dois golos de igualar o recorde pessoal numa época (24), fixado no Persopólis, enquanto que o argentino precisa de acabar o jogo sem sofrer para superar o registo de Vítor Baía (21) neste século.

Já Marega, que não deve jogar devido ao mal-estar causado pelo anúncio da mudança para o Al Hilal, vê fugir a possibilidade de atacar os títulos de melhor marcador africano da história do FC Porto e de máximo artilheiro do do Dragão, que Jackson Martínez ainda segura.

O que está em causa

- Sérgio Conceição procura atingir os 80 pontos pela quarta época seguida

- Sérgio Conceição ataca a vitória 150 da carreira no campeonato

- Sérgio Oliveira precisa de dois golos para igualar Zahovic e António Oliveira (22) como médios mais concretizadores numa época

- Taremi necessita marcar por duas vezes para atingir a melhor marca pessoal numa temporada (24)

- Marchesín está a um jogo de superar o melhor registo sem sofrer de Vítor Baía numa só época (22)