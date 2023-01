FC Porto tem o ataque mais concretizador e a defesa menos batida da Liga Bwin

Mehdi Taremi, aqui saudado pelos colegas de equipa, apontou, até ao momento, 1/4 dos golos do FC Porto no campeonato

Os dragões registam o mesmo número de golos marcados do líder Benfica.

O FC Porto triunfou, este domingo, na receção ao Famalicão, por 4-1 - Galeno, com um bis, Otávio e Mehdi Taremi marcaram para o conjunto às ordens de Sérgio Conceição, enquanto Rui Fonte reduziu para a turma famalicense -, num encontro da 16ª jornada da Liga Bwin.

Com este resultado, os dragões passam a ter o ataque mais concretizador da prova (a par do líder Benfica, os azuis e brancos apontaram 40 golos) e a defesa menos batida (com 11 tentos encaixados).

O avançado iraniano Mehdi Taremi é o melhor marcador dos campeões nacionais na competição, somando uma dezena de remates certeiros.