Depois da derrota por 1-0 em Itália, o FC Porto vai à procura, no Dragão, de reverter a desvantagem e seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões. Chaínho acredita que é provável que tal aconteça.

O FC Porto perdeu (1-0) com o Inter na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e tem de dar a volta ao texto no jogo da segunda volta, no Estádio do Dragão, marcado para 14 de março. Chaínho, antigo futebolista que passou pelos azuis e brancos, acredita na reviravolta portista.

"O FC Porto tem muitas hipóteses na segunda mão e acredito que passe a eliminatória. O FC Porto é uma equipa organizada, em casa é muito competente e vejo o Inter com algumas dificuldades a jogar fora. O FC Porto só depende de si", vaticinou o antigo médio, de 48 anos.

Em relação à expulsão de Otávio, Chaínho diz que "faz parte" do jogo. "Não acredito que algum jogador faça de propósito. O Otávio é um jogador de intensidade, por vezes chegamos tarde e acontece...", referiu, em declarações à Rádio Renascença.

Quanto às contas do campeonato - que "ainda não está decidido" -, Chaínho acredita que serão "os pormenores a fazer a diferença". "Vai fazer a diferença o traquejo, o fator psicológico vai ser importantíssimo", finalizou.