FC Porto tem interesse e Corinthians abre a porta a João Víctor: "Ofertas vão surgir"

Dragões têm no centro da defesa a prioridade neste mercado e João Víctor é um dos alvos. Brasileiros aguardam pela chegada de uma oferta. Defesa treinado por Vítor Pereira é um dos preferidos para reforçar o setor dos portistas que está mais necessitado depois das saídas de Mbemba e Rúben Semedo. Está avaliado em 10 milhões de euros.

O FC Porto está no mercado por um defesa central e tal como O JOGO escreveu, a prioridade é contratar no mercado brasileiro, onde João Víctor, do Corinthians, e Kaiky, do Santos, são dois dos jogadores referenciados e que já motivaram sondagens dos dragões.

O mais "experiente" dos dois é João Víctor, de 23 anos, e as notícias mais recentes dizem que dificilmente será vendido por uma verba abaixo dos 10 milhões de euros. O Corinthians, em todo o caso, não fecha as portas e admite transferir o defesa já nesta janela do mercado.