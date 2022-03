"FC Porto tem de arranjar soluções e ganhar sem qualquer desculpa"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do Boavista-FC Porto, partida da 27ª jornada da Liga Bwin

O jogo depois da viagem: "Não vou deixar de ser coerente na minha ideia, uma equipa como o FC Porto tem de arranjar soluções, gerir os treinos e jogos da melhor forma, para chegar ao jogo e ganhar, sem qualquer desculpa. Queríamos mais tempo para preparar, mas isso faz parte. O importante é ir lá para dentro e fazer tudo para ganhar os três pontos".

Sobre o dérbi: "É sempre um dérbi da cidade do Porto, sempre jogos equilibrados a todos os níveis. O Boavista só perdeu em casa com o Famalicão, salvo erro, é clara essa valia com a entrada deste novo treinador. Estamos preparados para a sua dinâmica de jogo. O treinador não joga, ajuda a equipa a jogar, ajuda a equipa a ter comportamentos dentro do que se quer. Ao olhar para o Boavista tentamos perceber onde residem alguns pontos fortes e onde podemos ferir o Boavista. Estamos a falar do ambiente do dérbi e isso passa para segundo plano".