FC Porto tem concorrência de Itália e Inglaterra por Léo Ortiz

Central diz que está pronto para rumar à Europa.

O FC Porto procura um central no Brasileirão e Léo Ortiz foi um dos que motivaram uma sondagem. O Bragantino avalia-o em 12 M€ e, segundo o UOL, a Fiorentina e o West Ham também o seguirão.

Independentemente do destino, Ortiz vê "com bons olhos" a cobiça. "É sempre muito bom para o atleta ser valorizado desta forma, com o interesse de clubes europeus", referiu, ao Podcast do "Globo Esporte".

"É importante para mim. Acho que talvez esteja pronto para chegar ao mercado europeu. Já amadureci bastante", afirmou, ciente do "quanto é importante" sair para a Europa.