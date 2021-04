"FC Porto tem bons desempenhos todos os anos, mesmo perdendo jogadores. Impressionante"

O JOGO consultou jornalistas dos países com as ligas mais poderosas da Europa e o reconhecimento pela campanha do FC Porto na Liga dos Campeões foi nota comum e dominante. O desempenho na eliminatória com a Juventus é descrito como "fascinante" e os pecados cometidos no jogo em "casa" frente ao Chelsea apontados como capitais para o fim do sonho nos "quartos". Leia três dos depoimentos recolhidos.

Régis Dupont, jornalista do L"Equipe - França

"Se Taremi tivesse jogado o primeiro..."

O FC Porto foi melhor do que o Chelsea e até acho que esteve melhor nos quartos do que nos oitavos. Foi uma equipa compacta, forte a nível defensivo, com uma intensidade incrível no relvado... Merecia mais. O Sérgio Oliveira foi um jogador-chave esteve ano. Ele foi o maestro da equipa. Depois, claro, o Pepe. É incrível como aos 38 anos continua a ser um jogador tão forte. É fantástico a todos os níveis. O golo do Taremi leva a pensar que o desfecho podia ser diferente se ele tivesse jogado o primeiro jogo.

Marco Hagemann, jornalista da DAZN - Alemanha

"Pepe joga como se tivesse 28 anos"

O FC Porto fez uma fase de grupos sólida e o que conseguiram em Turim foi incrível. Precisaram de um pouco de sorte, mas no prolongamento acreditaram e conseguiram a qualificação. É impressionante como o FC Porto, todos os anos, tem bons desempenhos, quando perde jogadores como o Alex Telles, por exemplo. O Pepe continua a impressionar. Na terça-feira disse que ele tem 38, mas que joga como se tivesse 28. Além disso, sou fã do Sérgio Oliveira, um estratega e muito perigoso em frente à baliza.

Juan Pinto, jornalista do Diario de Sevilla - Espanha

"Espetacular como eliminou a Juve"

O FC Porto fez uma excelente campanha na Liga dos Campeões. Foi espetacular ver como eliminou a Juventus. Foi uma demonstração do poder do clube. O jogador que mais gostei de ver foi o Sérgio Oliveira. Nota-se que é um médio centro muito bom e tem a mentalidade e o caráter de um líder. Foi pena para o FC Porto o primeiro jogo com o Chelsea não ter corrido bem, pelo que a eliminação acaba por ser algo justa. Acredito que este resultado será uma lição para o futuro.