FC Porto: Taremi ultrapassa Marega e Falcao e bate à porta de Madjer e Hulk

Mehdi já está no top-5 dos melhores marcadores estrangeiros. Martínez também espreita recorde pessoal; Tanto o iraniano como o espanhol estão perto dos melhores registos goleadores das carreiras. O do camisola 9 é mais alto, mas metade dos golos do colega são como suplente, nesta temporada.

Na altura de todas as decisões no campeonato e quando elas podem passar pela diferença de golos, os artilheiros do FC Porto dizem presente. Além da assistência de Danny Namaso em Paços de Ferreira, Mehdi Taremi e Toni Martínez marcaram golos com outro significado para além do resultado final.

Começando pelo iraniano, abriu caminho ao triunfo e subiu um degrau entre os melhores goleadores da história do clube: o tento apontado diante dos castores foi o 73.º de Mehdi com a camisola dos campeões nacionais e permitiu-lhe deixar para trás Marega e Falcao, que faturaram 72 vezes cada um.

Assim, o camisola 9 passou a integrar os cinco maiores goleadores estrangeiros do FC Porto: está a apenas um golo de igualar Rabah Madjer e a quatro de Hulk. Bem mais distantes estão Jackson Martínez (92 golos) e Mário Jardel (168), mas, por outro lado, Taremi já bate à porta do top-20 dos goleadores em termos absolutos, uma vez que é Madjer quem fecha esse grupo. Uma meta perfeitamente ao alcance do internacional iraniano, numa corrida contra si mesmo também. Se faturar por mais três vezes, chega aos 27 golos e assina a melhor época da carreira, sendo que até já poderia ter ultrapassado essa barreira. "Bastaria" que tivesse mantido em 2023 uma cadência equiparável à da primeira metade da temporada.

Em Paços, desperdiçou duas chances na cara do guarda-redes, mas cobrou o penálti de forma irrepreensível e marcou pelo segundo jogo consecutivo - cumpriu castigo com o Santa Clara - o que já não acontecia desde os últimos encontros de 2022. O que passa menos pela estatística é todo o trabalho de envolvimento no jogo dos dragões e que também faz de Taremi um jogador fundamental.



Toni Martínez por igual a titular ou no banco

Quanto a Toni Martínez, já não marcava desde o início de março, em Chaves, mas agora repetiu o gesto logo no primeiro jogo após a renovação de contrato. Tal como Taremi, Toni tem na mira a melhor marca da carreira, 14 golos, a dois disparos de distância. Não um número tão alto, mas tem a ressalva de, nesta época, metade dos tentos terem sido alcançados na condição de suplente utilizado, incluindo um "hat-trick" ao Arouca.

Aliás, a dupla tem uma média de golos por 90" praticamente igual: 0,67 para Mehdi e 0,66 para Martínez. Já atingida está a marca de melhor marcador espanhol do FC Porto: com 27 golos, Toni ultrapassou Marcano, mas o central ainda está bem dentro dessa corrida...