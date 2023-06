FC Porto: Taremi revela que recebeu propostas de Inglaterra

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, deu uma entrevista ao site iraniano Varzesh 3.

Recebeu uma proposta do Newcastle no passado e tem uma do Everton: "Sim, é verdade. Recebi uma proposta do Newcastle no verão passado, mas na altura não achei que eles fossem formar uma equipa tão forte e lutar pela Liga dos Campeões. Na altura, eles estavam a lutar para não descer de divisão. Achei que seria melhor o FC Porto, onde tenho muitos grandes jogos. Não podia perder essa oportunidade. Mas mesmo agora, por exemplo, a proposta do Everton não me interessa."

A proposta do Al Hilal: "Eu também ouvi, mas tenho de fazer aquilo pelo que esperei e trabalhei, que é jogar ao mais alto nível na Europa."

Diz-se satisfeito no FC Porto: "O FC Porto é um clube muito grande. Tem uma história fantástica. Todos os anos luta pelo campeonato e na Liga dos Campeões vai frequentemente à fase das eliminatórias. É claro que tem um orçamento mais limitado em relação a outros grandes clubes, mas nunca se pode assumir que o FC Porto é uma equipa fácil."

Campanha na Liga dos Campeões: "Podíamos ter vencido o Inter. Colocámos muita pressão na equipa dele. Foi uma pena não termos seguido para a próxima ronda."