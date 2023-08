FC Porto: Taremi de novo na órbita do Tottenham

Avançado dos dragões será visto como uma possível alternativa a Kane, caso este saia dos spurs.

A saída de Harry Kane do Tottenham continua a ser uma possibilidade, apesar de os ingleses terem, alegadamente, recusado uma oferta de 100 M€ do Bayern Munique, e o nome de Taremi regressou aos rumores de mercado.

De acordo com a Imprensa do Irão até já teria existido uma conversa exploratória com o agenciamento do jogador. Mehdi, recorde-se, só tem mais um ano de contrato.