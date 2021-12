FC Porto também tenta apuramento na Youth League

Os dragões, que estão empatados com o Liverpool no topo do grupo B, com dez pontos, precisam apenas de um empate para avançar para a fase seguinte.

À semelhança da equipa principal do FC Porto, também os Sub-19 jogam esta terça-feira (14h30/Eleven Sports 1 e Porto Canal) a continuidade na Youth League, frente ao Atlético de Madrid.

Os dragões, que estão empatados com o Liverpool no topo do grupo B, com dez pontos, precisam apenas de um empate para avançar para a fase seguinte, à qual os colchoneros só poderão chegar se vencerem em Pedroso.

"O primeiro jogo com o At. Madrid já foi há muito tempo e eles mudaram a forma de estar em campo, mas vamos manter o foco em nós. Fomos capazes de os vencer em Espanha e vamos ter um jogo ainda mais difícil, que queremos vencer", garantiu o treinador José Tavares, que terá em Vasco Sousa uma das armas.

"Durante estas semanas tive uma boa recuperação e pretendo ajudar a minha equipa o máximo que puder", referiu o médio.