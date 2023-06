FC Porto também está de olho em Castellanos, avançado referenciado pelo Benfica

Castellanos anotou 14 golos em 37 jogos pelo Girona na última época. Deu nas vistas com um póquer ao Real Madrid, numa surpreendente vitória (4-2).

Taty Castellanos figura na lista do Benfica como hipótese para precaver uma eventual saída de Gonçalo Ramos, mas o clube da Luz está longe de ser o único atento à situação do avançado argentino.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o FC Porto também tem o jogador referenciado e, no país das pampas, fontes próximas do atacante dizem que as conversações até estão mais adiantadas com o lado azul e branco.

Castellanos, de 24 anos, pertence ao City Group e, na última temporada, destacou-se ao serviço dos espanhóis do Girona, tendo apontado 14 golos em 37 partidas disputadas. O dianteiro já se despediu do clube de La Liga, ao qual esteve emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos, mas é quase certo que o futuro vai continuar a passar pela Europa, atendendo aos predicados que exibiu em 2022/23 num dos melhores campeonatos do mundo. Há também clubes ingleses na jogada, que, como se sabe, dispõem de maiores argumentos financeiros.

Esse é um fator que, de resto, pode acabar por desempenhar papel decisivo no futuro de Taty, até porque o valor pedido pelo passe do avançado andará a rondar os 20 milhões de euros, verba elevada para os cofres portistas. A juntar a isto, não é de prever que o FC Porto dê prioridade à contratação de reforços para o ataque, porque, se não sair ninguém, há Taremi, Evanilson, Toni Martínez e Danny Namaso, já para não falar de Fran Navarro, dossiê que está praticamente fechado. Ou seja, a menos que alguém seja vendido, o setor já terá cinco vagas ocupadas. Em todo o caso, e não obstante a concorrência, Taty Castellanos é um nome que está debaixo de olho.