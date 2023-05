FC Porto também confirma buscas levadas a cabo pela Autoridade Tributária

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

À semelhança de Benfica e Sporting, dragões confirmam que estão a decorrer buscas nas instalações do clube

O FC Porto, à semelhança de Benfica e Sporting, confirmou esta quarta-feira estarem a decorrer buscas, levadas a cabo pela Autoridade Tributária (AT), junto das instalações do clube.

De acordo com o comunicado do clube, os dragões encontram-se "a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados."

Leia o comunicado na íntegra:

"Na sequência de diligências anteriores, e a exemplo do que está a ocorrer em outras sociedades desportivas, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD confirma que estão a decorrer buscas levadas a cabo pelo Ministério Público junto das nossas instalações.

Como sempre, e certa do bom cumprimento das normas atinentes à sua atividade, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados."

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse esta quarta-feira à Lusa que militares estão a acompanhar a operação da AT, numa investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com Jornal de Notícias, a AT está a investigar um alegado esquema de fraude envolvendo transferências de futebolistas.

A publicação associa estas buscas à operação Fora de Jogo, que decorre há vários anos e conta com dezenas de arguidos, num processo que terá sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo Football Leaks.