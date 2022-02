FC Porto subscreveu pacto para o clima e Pinto da Costa lembrou histórico do clube

Iniciativa da autarquia portuense procura a implementação de medidas disruptivas e transformadoras no sentido do atingir a neutralidade carbónica, em 2030

O FC Porto subscreveu o pacto da cidade Invicta para o clima. A iniciativa da autarquia portuense procura a implementação de medidas disruptivas e transformadoras no sentido do atingir a neutralidade carbónica, em 2030. Pinto da Costa explicou o histórico do clube na área.

"O compromisso do FC Porto com a proteção do planeta é antigo e já valeu vários prémios e distinções ao nosso estádio, muitos antes de as questões ambientais e climáticas encherem os telejornais e os discursos políticos. Não nos furtaremos a assumir todas as responsabilidades para contribuir para que a nossa cidade seja exemplar neste domínio", afirmou, em declarações reproduzidas site azul e branco.