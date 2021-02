FC Porto somou 115.ª vitória na Liga dos Campeões e distancia-se do Benfica

Triunfo antes a Juventus, a primeira na história, permitiu aos dragões cimentar a liderança no ranking das equipas portuguesas mais vencedoras na liga milionária

O FC Porto isolou-se, esta quarta-feira, como a equipa portuguesa com mais vitórias na principal prova europeia de clubes, ao somar a 115.ª na receção à Juventus (2-1), deixando para trás as 113 do Benfica.

Um golo do iraniano Mehdi Taremi, aos dois minutos, e outro do maliano Moussa Marega, aos 46, selaram o histórico triunfo dos "azuis e brancos", numa noite que só não foi de festa total por culpa do tento de Federico Chiesa, aos 82.

Ainda assim, os "dragões" estão na frente da eliminatória, que fecha em Turim, em 9 de março, no dia em que somaram a quinta vitória na presente edição, depois de quatro na fase de grupos, fase em que só perderam pontos com o Manchester City.

Entre Taça dos Campeões Europeus e Champions, o FC Porto chegou ao triunfo 115 ao 252.º embate, somando ainda 58 empates e 79 derrotas, enquanto os "encarnados" contabilizam 113 triunfos, 59 igualdades e 86 desaires.

No que respeita a golos, o Benfica tem mais 41 marcados (417 contra 376), enquanto o FC Porto conta menos 20 sofridos (281 contra 301).

Em matéria de títulos, os dois clubes lusos seguem igualados, já que os "encarnados" venceram a Taça dos Campeões Europeus por duas vezes, em 1960/61 e 1961/62, e o FC Porto sagrou-se campeão europeu em 1986/87 e 2003/04.

No que respeita às outras equipas lusas, juntas somam 40 triunfos, 26 do Sporting, em 92 jogos, sete do Boavista, em 24, e sete do Sporting de Braga, em 18. Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira disputaram cada qual dois jogos e não ganharam.

O FC Porto o Benfica confirmando a enorme recuperação encetada na "era" Liga dos Campeões (desde 1992/93), já que o Benfica foi muito melhor na Taça dos Campeões Europeus.

Até 1991/92, os "encarnados" somaram 68 vitórias (134 jogos), contra apenas 19 do FC Porto (37), numa lista em que o Sporting, que só chegou uma vez aos quartos de final (1982/83), é a outra equipa portuguesa com triunfos, num total de nove (28).

Na "era Champions", que trouxe a fase de grupos, tudo mudou, com os "dragões" a somaram 96 vitórias (215 encontros) e os "encarnados" somente 46 (125). Os "leões" acrescentaram 17 e os "axadrezados" e os "arsenalistas" sete cada.