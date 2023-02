FC Porto soma quatro vitórias e cinco empates em 18 visitas a Itália

O FC Porto conseguiu "pontuar" em metade das 18 visitas que fez a Itália para as competições europeias, ao somar quatro vitórias e cinco empates, contra nove desaires.

Em vésperas do 19.º jogo fora com conjuntos transalpinos, face ao Inter Milão, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2022/23, os dragões apresentam-se com cinco jogos sem ganhar, mas empataram os dois últimos, e no anterior a esses, perderam, mas saíram de Turim em festa.

O nono, e até agora último, desaire portista em solo transalpino aconteceu em 9 de março de 2021 e teve, na prática, o sabor de uma grande vitória, já que o 2-3, após prolongamento, foi suficiente para conseguir um lugar nos quartos de final da Champions 2020/21, após um 2-1 caseiro.

Frente a um conjunto que tinha como grande estrela o português Cristiano Ronaldo, o onze de Sérgio Conceição entrou no Estádio da Juventus com a vantagem mínima, mas logo a alargou, com um penálti de Sérgio Oliveira, aos 19 minutos.

Um bis de Chiesa, aos 49 e 63 minutos, ainda forçou o prolongamento, mas aí voltou a brilhar o agora jogador do Galatasaray, ao bisar, aos 115, de livre direto, de nada valendo aos italianos o tento do francês Rabiot, aos 117.

Foi uma derrota que soube a vitória, sendo que, depois desse embate, o FC Porto voltou duas vezes a Itália, ambas na época transata, e logrou igualdades, perante o AC Milan (1-1), então com sabor a pouco, na fase de grupos da Champions, e a Lázio (2-2), rumo aos oitavos de final da Liga Europa.

Antes do 2-3 em Turim, os dragões sofreram dois desaires nos oitavos da Champions, o primeiro também na casa da Juventus (0-1), a ditar o adeus em 2016/17, depois do 0-2 no Dragão, e o segundo no reduto da Roma (1-2), que seria, depois, retificado no Porto (3-1 após prolongamento), em 2018/19.

Para encontrar o último triunfo portista em Itália é preciso recuar ao play-off da Liga dos Campeões de 2016/17, mais precisamente a 23 de agosto de 2016, dia em que os portistas bateram a Roma por 3-0 no Olímpico, onde os anfitriões ficaram reduzidos a nove aos 50 minutos.

O brasileiro Felipe (oito minutos) e os mexicanos Layún (73) e Corona (75) apontaram os tentos do onze comandado por Nuno Espírito Santo.

Este foi o quarto triunfo portista em Itália, depois de dois com o AC Milan (1-0 em 1979/80 e 3-2 em 1996/97) e um com a Sampdória (1-0 em 1994/95).

Em 1979/80, à segunda visita a Itália, depois de um 0-1 com o Nápoles na estreia, em 1974/75, o FC Porto, de José Maria Pedroto, impôs-se em San Siro graças a um tento de Duda (60 minutos), depois de se ter ficado por um nulo nas Antas, na primeira eliminatória da Taça dos Campeões.

Depois de um empate com a Roma (0-0 em 1981/82) e duas derrotas com o AC Milan (0-1 em 1992/93 e 0-3 em 1993/94, na fase de grupos da Champions), o FC Porto voltou a ganhar em 1994/95, agora face à Sampdória, na Taça das Taças.

Em Génova, em embate da primeira mão dos quartos, um golo do ex-benfiquista Sergei Yuran, aos 64 minutos, colocou o FC Porto em vantagem, só que, na segunda mão, os italianos acabariam por replicar o 1-0 e ganhar nos penáltis (5-3).

Dois anos volvidos, os dragões somaram um inédito segundo triunfo seguido em Itália, e com pompa e circunstância, ao baterem um grande AC Milan em San Siro, na abertura da Champions 1996/97, com um golo de Artur (53 minutos) e dois do suplente Jardel (76 e 82), a virar de 1-2 para 3-2.

Depois desse triunfo, o FC Porto só voltou a ganhar 20 anos depois, quando bateu a Roma por 3-0, mas, pelo meio, somou dois empates saborosos: o 0-0 com a Lázio, em 2002/03, valeu um lugar na final da Taça UEFA, e o 2-2 com o Nápoles, em 2013/14, o apuramento para os quartos da Liga Europa.

As derrotas aconteceram face à Juventus (1-3, na fase de grupos da Champions 2001/02) e nos dois embates face ao Inter Milão (1-3 em 2004/05, para cair nos oitavos da Liga dos Campeões, e 1-2 em 2005/06, na fase de grupos da mesma prova).

O 19.º jogo do FC Porto em Itália e terceiro fora perante o Inter Milão realiza-se na quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e conta para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.