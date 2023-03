FC Porto soma oitava eliminação em 13 presenças nos oitavos

No total, nos oitavos de final, o FC Porto contabiliza sete vitórias, oito empates e 11 derrotas, em 26 jogos, com 26 golos marcados e 37 sofridos.

O FC Porto aumentou o seu registo negativo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao somar a oitava eliminação, e segundo perante o Inter, em 13 duelos nesta fase.

A formação comandada por Sérgio Conceição foi incapaz de marcar um golo no Estádio do Dragão, como já tinha acontecido em San Siro, onde perdeu por 1-0, culpa de um decisivo golo do belga Romelu Lukaku, aos 86 minutos.

Os azuis e brancos repetiram, assim, 2004/05, época em que também tombaram face aos nerazzurri, que, então, empataram 1-1 no Dragão e, depois, ganharam por 3-1 em casa, graças a três golos do brasileiro Adriano.

A lista de carrascos do FC Porto na corrida aos quartos de final inclui também Chelsea (2006/07), Schalke 04 (2007/08), Arsenal (2009/10), Málaga (2012/13), Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18).

No que respeita a apuramentos, o primeiro aconteceu precisamente na estreia desta fase na Champions, com os dragões a superaram os ingleses do Manchester United, rumo ao título europeu, sob o comando do treinador José Mourinho.

Além dos red devils, eliminados com um 2-1 no Dragão e um 1-1 em Old Trafford, o FC Porto também superou Atlético de Madrid (2008/09), Basileia (2014/15), Roma (2018/19) e Juventus (2020/21).

Em relação aos restantes embates a eliminar pós fase de grupos, o FC Porto só seguiu em frente na época 2003/2004, quando teve pela frente o Lyon, nos quartos de final, e o Deportivo, nas "meias". Na final, bateria o Mónaco por 3-0.

De resto, só eliminações, e perante gigantes: Barcelona (meias-finais de 1993/94, num só jogo, em Espanha), Manchester United (quartos de 1996/97 e 2008/09), Bayern (quartos" de 1999/00 e 2014/15), Liverpool (quartos de 2018/19) e Chelsea (quartos de 2020/21).