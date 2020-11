FC Porto sobre Vítor Oliveira: "Um dos grandes nomes nas últimas décadas"

Dragões manifestaram as "mais sentidas condolências" na sequência do falecimento do técnico.

O FC Porto recorreu este sábado às redes sociais para emitir uma mensagem de condolências na sequência da notícia da morte de Vítor Oliveira, este sábado, aos 67 anos.

"Vítor Oliveira era um dos grandes do futebol português nas últimas décadas. Neste momento difícil, o FC Porto envia as mais sentidas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz", pode ler-se no Twitter dos dragões, que, esta semana, perderam Reinaldo Teles, histórico dirigente do clube que faleceu na quarta-feira, vítima de covid-19.