FC Porto sobre o Clássico na Taça: "Algumas decisões da equipa de arbitragem..."

O FC Porto venceu o Benfica, por 3-0, seguindo para os quartos de final da Taça de Portugal

O FC Porto venceu o Benfica, por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal e um dia depois o clube azul e branco recorda a Supertaça do ano passado para assinalar a vitória desta quinta-feira. "Era difícil termos um presente melhor: numa história com muitos ingredientes comuns ao que se passou há precisamente há um ano, o FC Porto derrotou o Benfica por 3-0 e garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal. Na antevéspera do Natal passado, os dois clubes também se encontraram num jogo de tudo ou nada e também foram os portistas que ficaram com mais razões para viverem uma quadra feliz" pode ler-se na newsletter Dragões Diário.

Ainda assim, o mesmo texto não deixa de assinalar "aspetos menos positivos" da noite do Dragão. "Entre os aspetos menos positivos deste jogo contam-se, infelizmente, algumas decisões da equipa de arbitragem. Apontamos apenas alguns factos, todos eles ilustrados por imagens [...]: aos 13 minutos, Otamendi derrubou Luis Díaz na área e não foi assinalado penálti; 20 minutos depois, Taarabt atingiu Otávio na cara, deixou o médio luso-brasileiro a sangrar, e foi assinalada falta a favor do Benfica; já em cima do intervalo, um movimento muito menos grave e aparatoso valeu a Evanilson o segundo amarelo".