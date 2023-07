FC Porto sobe a parada por Alan Varela

Maratona negocial pelo médio argentino avança com o FC Porto disposto a aumentar a oferta; Dragões devem aproximar-se dos 10 M€, verba que se enquadra nas pretensões do Boca Juniors, mas há outros fatores por ajustar, como a percentagem de uma futura venda.

A recusa dada pelo Boca Juniors à proposta inicial do FC Porto por Alan Varela não esmoreceu o interesse dos dragões. Bem pelo contrário. A maratona negocial pelo médio argentino continua firme em Buenos Aires e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, a SAD azul e branca está disponível para subir a parada, de forma a aproximar-se dos valores pretendidos pelo Boca Juniors. A fasquia de 10 milhões de euros tem potencial para desbloquear o processo - a cláusula de rescisão é de 13,4 M€ -, mas, em simultâneo, há um obstáculo que subsiste. De olho numa venda futura de Alan, o clube "xeneize" pretende manter uma percentagem do passe do jogador, tema que tem merecido especial enfoque nas conversações.

Do lado do Boca, as intenções são claras. O clube está preparado para perder um dos principais ativos às ordens do técnico Jorge Almirón, mas não contempla adotar uma postura demasiado flexível. As ambições desportivas também fazem parte do rol de preocupações do clube da Bombonera, que, na pasta financeira, vê com bons olhos a possibilidade de lucrar a longo-prazo com Alan Varela, refletida no tal desejo de manter parte dos direitos económicos do médio.

Do lado do internacional jovem pela Argentina, a posição está tomada. Por agora, o camisola 5 mantém-se focado nos objetivos do Boca Juniors, mas a porta que se vai abrindo no Dragão cativa Varela, que, aos 22 anos, sente estar no ponto de maturação certo para dar o salto para a Europa. Como é natural, a possibilidade de atuar na Liga dos Campeões funciona como condimento extra, algo de que o entorno do jogador está consciente. Como O JOGO escreveu na edição de ontem, Alan já sabe que tem à sua espera um contrato de cinco temporadas na Invicta.

O reforço do meio-campo é considerado prioritário por Sérgio Conceição e a SAD está alinhada com o treinador. Ideia demonstrada pela insistência nas negociações por Alan Varela, depois do "não" do Boca à primeira oferta de 7,2 M€ por 90% do passe, acrescidos de 15% de mais-valias futuras. Com uma nova proposta, mais choruda, em cima da mesa, há crença num desfecho positivo.

Contar com Varela nos oitavos de final da Libertadores é desejo difícil

Além de ter na agenda negocial a retenção de uma percentagem do passe de Alan Varela, o Boca Juniors, a pensar na vertente desportiva, traça como objetivo a continuidade do centrocampista nos quadros do clube até ao início de agosto. Isto porque, nos dias 3 e 8 do próximo mês, o colosso argentino vai disputar os oitavos de final da Taça Libertadores, frente ao Nacional do Uruguai. A importância do alvo do FC Porto na estratégia "xeneize" fica, assim, bem ilustrada, mas o Boca também está consciente de que esse cenário ideal será difícil de concretizar caso seja alcançado um acordo pelo jogador entretanto.